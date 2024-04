Torino, due squadre inglesi su Bellanova: ecco chi lo vuole

24 minuti fa



L'ottima stagione che Raoul Bellanova sta disputando non è passata inosservata neppure in Inghilterra. Il terzino del Torino, che ha conquistato anche la Nazionale e potrebbe essere convocato per l'Europeo, è cresciuto sotto la guida di Ivan Juric e nelle scorse settimane lo hanno voluto visionare anche gli osservatori di due club di Premier: l'Aston Villa e il Manchester United.



Non c'è al momento nessuna trattativa, anche perché il Torino vorrebbe tenerlo e puntare su di lui pure nella prossima stagione. L'estate scorsa Urbano Cairo aveva acquistato Bellanova dal Cagliari per 7 milioni più 1 di bonus, ora il valore del cartellino è già triplicato (il Torino lo valuta tra i 20 e i 25 milioni) ma è chiaro che il terzino abbia ancora dei margini di crescita e che il suo prezzo potrebbe aumentare ancora. Per questo motivo l'intenzione del massimo dirigente granata è quella di resistere a tutte le eventuali offerte che dovessero arrivare per Bellanova, anche a quelle dei ricchi club di Premier League che potrebbero mettere sul piatto cifre considerevoli, anche superiori a quelle dell'attuale valutazione che il Torino fa del giocatore.