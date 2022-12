Demba Seck è uno dei giocatori che, nella sessione invernale di calciomercato, potrebbero lasciare il Torino in prestito per poter giocare con maggiore continuità.



Al momento sono due le squadre interessate all'attaccante senegalese: il Cagliari e la Reggina. Entrambe impegnate nel campionato di serie B ed entrambe con l'ambizione di tornare in serie A, hanno messo nel mirino il giocatore del Torino.