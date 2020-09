Koffi Djidji non rientra più nei piani del Torino ed entro la fine di questa sessione di mercato sarà ceduto. In serie A le squadra interessate al centrale ivoriano non mancano: Spezia, Parma e Crotone stanno infatti tutte portando avanti delle trattative per il giocatore.



Il Torino ha già dato la propria disponibilità a cedere il giocatore, le squadre interessato dovranno però ora convincere Djidji, finora restio all'ipotesi di cambiare società.