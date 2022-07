A meno di una settimana dall'esordio in Coppa Italia contro la vincente di Palermo-Reggiana, il Torino deve già fare i conti con un'emergenza in difesa: Alessandro Buongiorno da qualche giorno soffre di un fastidio muscolare, che non gli sta neanche permettendo di allenarsi regolarmente con i propri compagni di squadra, Armando Izzo e David Zima si sono invece infortunati entrambi durante l'amichevole contro il Nizza.



Restano a disposizione al momento i soli Ricardo Rodriguez e Koffi Djidji, considerando però che quest'ultimo rientrerà solo adesso dopo uno stop di alcuni giorni.