Il Torino si appresta ad accogliere l'erede di Bremer. Il club granata ha concluso l'accordo con l'Ajax per il difensore centrale Perr Schuurs, che sarà acquistato a titolo definitivo per 9,5 milioni di euro più 3,5 di bonus, a cui vanno aggiunti pure il 15% su una futura rivendita. Il giocatore olandese sarà nelle prossime ore in città per le visite mediche e la firma.