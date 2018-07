L'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, si sta apprestando ad accogliere un nuovo calciatore nel ritiro di Bormio: Vitalie Damascan. L'attaccante moldavo questa sera arriverà infatti nella località montana della Valtellina e da domani inizierà ad allenarsi con i suoi nuovi compagni di squadra.



L'acquisto di Damascan era in realtà stato annunciato lo scorso gennaio ma il Torino ha atteso che l'attaccante acquisisse il passaporto rumeno (e quindi comunitario) prima di formalizzare l'acquisto del giocatore, in modo che non occupasse uno dei due slot disponibili per il tesseramento di calciatori extracomunitari dall'estero.