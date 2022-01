Nella giornata di ieri il Torino ha limato gli ultimi dettagli per l'acquisto di Pietro Pellegri: l'attaccante classe 2001 arriva alla società granata con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Monaco.



Per l'ufficializzazione dell'affare bisognerà attendere davvero poco: già nella giornata di oggi Pellegri dovrebbe essere a Torino per sostenere le visite mediche, poi arriverà la firma sul nuovo contratto.