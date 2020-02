E' Moreno Longo l'uomo scelto dal presidente Cairo per rilanciare il Torino. Ormai non ci sono dubbi, ​l’ex tecnico della Primavera del Toro, con la quale ha vinto uno Scudetto, rescinderà il contratto con il Frosinone e poi firmerà il nuovo accordo con Cairo. Che sarà di cinque mesi, fino al 30 giugno prossimo. Una grande occasione, che l'ex guida della Pro Vercelli dovrà sfruttare per convincere il Torino a confermargli la fiducia per la prossima stagione. L'ufficialità dell'esonero di Mazzarri e dell'ingaggio del nuovo allenatore sono attese domani.