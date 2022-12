Anche l'ultimo calciatore del Torino ancora in vacanza dopo le fatiche del Mondiale è tornato a disposizione di Ivan Juric: parliamo di Nikola Vlasic. Il trequartista croato ha potuto godere di qualche giorno in più di vacanza, considerato che è stato uno degli ultimi giocatori a rientrare dal Qatar ma, da martedì, è nuovamente a completa disposizione di Ivan Juric.



Vlasic non sarà impiegato nell'amichevole contro il Monza ma ora Juric potrà tornare a contare su di lui.