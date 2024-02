Torino, ecco che numeri di maglia hanno scelto i nuovi acquisti

In questa sessione di mercato il Torino ha ufficializzato gli acquisti di Matteo Lovato dalla Salernitana, Adam Masina dall'Udinese e David Okereke dalla Cremonese. Il primo ha scelto come numero di maglia il 6, che fino a poche ore prima dal suo arrivo era di David Zima: la cessione del difensore ceco allo Slavia Praga ha permesso di liberare la maglia numero 6 che Lovato ha deciso di prendere.



Masina ha invece scelto il 5, che era libero dalla fine della scorsa stagione, da quando Andreaw Gravillon è andato via e lo ha quindi liberato. David Okereke avrebbe voluto la maglia numero 77 ma è già occupata da Karol Linetty, per questo motivo ha scelto il 21 che era libero. Tra i numeri che si sono liberati in questa sessione di mercato ci sono il 10, lasciato libero da Nemanja Radonjic, il 23 liberato da Demba Seck, il 93 che era di Brandon Soppy e il 94 che era di Ange N'Guessan.



Ecco tutti i numeri di maglia del Torino:



1 Gemello, 3 Schuurs, 4 Buongiorno, 5 Masina, 6 Lovato, 7 Karamoh, 8 Ilic, 9 Sanabria, 11 Pellegri, 13 Rodriguez, 15 Sazonov, 16 Vlasic, 19 Bellanova, 20 Lazaro, 21 Okereke, 26 Djidji, 27 Vojvoda, 32 Milinkovic-Savic, 61 Tameze, 66 Gineitis, 71 Popa, 77 Linetty, 91 Zapata.