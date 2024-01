Torino, UFFICIALE la cessione di Zima: la cifra incassata

Il Torino ha chiuso la cessione del centrale difensivo Ceco David Zima. Classe 2000, si trasferisce a titolo definitivo allo Slavia Praga club da cui il Torino lo aveva acquistato nell'agosto del 2021. Solo 6 presenze e 1 gol in questa stagione alla corte di Juric fra campionato e Coppa Italia porterà nelle casse granata del presidente Urbano Cairo circa 4 milioni di euro.



IL COMUNICATO - Il Torino Football Club comunica di aver ceduto a Sportovní Klub Slavia Praha, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore David Zima. Il Torino ringrazia David per l’impegno, la professionalità e la serietà che lo hanno sempre contraddistinto in questi anni in granata e lo saluta con un affettuoso in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera.