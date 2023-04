Sono tre i calciatori del Torino che a fine stagione potrebbe andare via a parametro zero: Ola Aina, Koffi Djidji e Michel Adopo. Sia il terzino nigeriano che i due calciatori francesi sono in scadenza di contratto ma le trattativa per il rinnovo si sono arenate.



Diverse la situazione per quel che riguarda gli altri due calciatori in scadenza di contratto, Luca Gemello e Yann Karamoh: in questo caso entrambi dovrebbero rinnovare il proprio contratto.