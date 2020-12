L'esperienza al Torino di Salvatore Sirigu sembra essere vicina ai titoli di coda: se non già a gennaio, a fine stagione il portiere sardo lascerà la squadra granata e il presidente Urbano Cairo dovrà trovare un nuovo numero 1.



Il candidato principale alla sostituzione di Sirigu è Luigi Sepe, portiere del Parma che già la scorsa estate era stato seguito con attenzione del Torino quando la permanenza di Sirigu era incerta. La trattativa per Sepe non si aprirà a gennaio ma a fine stagione, sempre ammesso che il Torino riesca per lo meno a conquistare la salvezza.