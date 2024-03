Torino, ecco chi sostituirà Djidji contro l'Udinese: due le opzioni

L'infortunio subito nei minuti finali di Napoli-Torino costringerà Koffi Djidji a un lungo stop: almeno un mese e mezzo. Il francese tornerà quindi per le ultime partite di campionato. Quando è stato assente nella prima parte di stagione è stato sostituito prima da Perr Schuurs (il cui campionato è già finito), poi ad Adrien Tameze, che però non ha ancora smaltito il problema muscolare che lo affligge da alcune settimane e contro l'Udinese non ci sarà,



Chi giocherà quindi in difesa al posto di Djidji nella prossima giornata di campionato? Sono due le opzioni a disposizione di Ivan Juric: la prima è Saba Sazonov, la seconda è Mergim Vojvoda. Il georgiano può meglio contrastare la grande fisicità dei calciatori friulani, il kosovaro è invece un giocatore più dinamico e veloce: il tecnico granata ha ancora un paio di giorni di tempo prima di prendere la decisione definitiva su chi schierare come braccetto di destra nella difesa a tre.



A completare la retroguardia ci saranno poi Alessandro Buongiorno, confermatissimo al centro della linea a tre, e Adam Masina, che è in vantaggio nel ballottaggio con Ricardo Rodriguez. Lo svizzero sarà comunque della partita ma dovrebbe agire come esterno sinistro di centrocampo, ruolo in cui ha giocato anche nelle ultime giornate.