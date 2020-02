Contro il Milan, il Torino dovrà fare a meno dello squalificato Armando Izzo in difesa. Chi lo sostituirà? Considerato che Nicolas Nkoulou e Lyanco sono due titolatissimi, iI ballottaggio è tra Gleison Bremer e Koffi Djidji.



Il favorito è il brasiliano che, in Coppa Italia pochi giorni fa, aveva messo a segno a una doppietta proprio a San Siro contro il Milan. Moreno Longo sembra orientato a concedergli una nuova occasione lunedì sera con la speranza che possa ripetere la stessa ottima prestazione fornita in coppa.