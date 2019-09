Per la partita di domenica contro la Sampdoria è lecito aspettarsi diversi cambi nella formazione del Torino, rispetto alla squadra che nell'ultimo turno di campionato è stata battuta in casa per 2-1 dal Lecce. Alcune novità ci saranno anche in difesa.



Dei tre difensori centrali, l'unico certo della riconferma è Armando Izzo. Koffi Djidji si siederà invece in panchina e lascerà il posto a Lyanco. In ballottaggio per l'ultima maglia da titolare Kevin Bonifazi e Nicolas Nkoulou. Dopo il caso che ha coinvolto il centrale camerunese nelle scorse settimane, Mazzarri potrebbe decidere di lasciarlo in panchina e schierare l'ex Spal.