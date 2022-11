Peer Schuurs nella partita giocata dal suo Torino contro la Sampdoria era stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo a causa di un infortunio alla spalla. Ora il difensore olandese è in vacanza ma sta seguendo gli esercizi previsti dallo staff medico per recuperare il più in fretta possibile dall'infortunio.



Al ritorno a Torino, Schuurs verrà nuovamente visitato dallo staff medico granata ma le sensazioni su un suo rapido recupero sono buone: l'obiettivo del difensore è quello di esserci per la partita contro il Verona in programma il 4 gennaio alla ripresa del campionato.