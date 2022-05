Il Torino ha individuato in Nikolaou il possibile sostituto di Bremer, destinato alla cessione. La trattativa con lo Spezia è però molto complicata da portare a termine e non per le richieste economiche del club ligure: il problema principale è legato al blocco del mercato imposto allo Spezia.



Se dovesse essere revocato e quindi se il club ligure potrà tornare a operare nel mercato in entrata, Nikolaou potrebbe lasciare lo Spezia: in caso contrario il Torino dovrà virare su altri obiettivi.