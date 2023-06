Raoul Bellanova è uno dei grandi obiettivi del Torino per questa sessione di mercato: la società granata ha già trovato l'accordo con il Cagliari per il trasferimento a titolo definitivo del terzino ma l'affare non è ancora chiuso. Il motivo? Perché la società granata deve ancora incassare il sì del giocatore al suo trasferimento sotto la Mole.



Una risposta da Bellanova è attesa nei prossimi giorni, nel frattempo il giocatore è impegnato all'Europeo Under 21 con l'Italia.