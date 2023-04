Wilfried Singo è uno dei calciatori del Torino che hanno più richieste sul mercato e in estate potrebbe essere ceduto. Il futuro del terzino ivoriano dipenderà da come si evolverà la trattativa per il rinnovo del suo contratto.



Da tempo Urbano Cairo e Davide Vagnati stanno parlando con l'agente del calciatore, Maxime Nana, con la speranza di riuscire a trovare un accordo per prolungare il contratto in scadenza nel 2024. La trattativa non è però semplice da portare a termine e se non si arriverà a un accordo in tempi brevi, Singo potrebbe essere ceduto in estate.