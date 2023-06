Il Torino ha formalizzato l'acquisto di Raoul Bellanova, terzino destro arrivato dal Cagliari. Per Ivan Juric si tratta di un rinforzo importante sulla fascia, un rinforzo su cui però non potrà immediatamente contare.



Dopo aver terminato negli scorsi giorni la propria lunga stagione con l'Europeo Under 21, Bellanova avrà ora qualche giorno in più di vacanza ma sarà a disposizione di Juric per il ritiro di Pinzolo, in pratica salterà i primi giorni di allenamento al Filadelfia.