Ola Aina è uno dei giocatori finiti ai margini del Torino. Da gennaio in poi il terzino nigeriano non ha più giocato e a fine stagione potrebbe lasciare la squadra granata.



Appare improbabile che il futuro di Aina sia ancora in Italia, il direttore tecnico Davide Vagnati è infatti già al lavoro per cercare il terzino in Inghilterra, dove lo scorso anno era stato protagonista di un buon campionato con la maglia del Fulham e dove ha ancora diversi estimatori.