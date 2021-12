L'avvetura al Torino di Tomas Rincon sembra essere giunta al capolinea. Il centrocampista venezuelano non rientra più nei piani della società granata e con Ivan Juric ha trovato poco spazio nella prima parte di campionato.



Il contratto di Rincon è in scadenza a giugno ma il Torino vorrebbe cercare di venderlo già a gennaio, per risparmiare sull'ingaggio. Rincon ha estimatori soprattutto in Sudamerica: piace in Argentina ma anche in Brasile all'Internacional di Porto Alegre.