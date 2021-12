Tomas Rincon potrebbe tornare al Genoa: il centrocampista, in uscita dal Torino, ha declinato l'offerta dell'Internacional di Porto Alegre perché vorrebbe continuare a essere protagonista nel campionato di serie A e la squadra in cui vorrebbe giocare è il Genoa.



Fu proprio la società rossoblù a portare in Italia il centrocampista venezuelano nel 2014 e ora potrebbe riabbracciarlo. Nelle prossime settimane sono attese novità.