Anche contro la Sampdoria il Torino accantonerà il 4-3-1-2 per schierarsi con il 3-5-2 già visto nelle ultime due partite. Un modulo questo che favorisce Cristian Ansaldi, che giocherà titolare sulla corsia di sinistra. Solo panchina quindi per Nicola Murru e per Ricardo Rodriguez.



Sulla corsia opposta, a destra, giocherà titolare Wilfred Singo. I tre centrocampisti centrali del Torino saranno invece, da destra verso sinistra, Soualiho Meité, Tomas Rincon e l'ex blucerchiato Karol Linetty.