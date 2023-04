Il Torino inizia a lavorare in vista della prossima stagione. L’obiettivo principale è quello di trattenere Ivan Juric sulla panchina, ma il tecnico richiede delle garanzie sul mercato per poter ambire a risultati sempre maggiori. ​Il d.s. Vagnati, alla luce di ciò, si è messo subito alla ricerca di giocatori che possano convincere l’allenatore a restare.



IL RINFORZO - Secondo quanto riportato da Tuttosport, i Granata starebbero osservando con molta attenzione le prestazioni di Matteo Prati della Spal. Nonostante, una stagione negativa per il club di Ferrara, il classe 2003 rappresenta l’unica nota positiva. A puntare su di lui per la prima volta è stato Daniele De Rossi, nella sua breve parentesi agli Estensi.