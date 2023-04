Ivan Juric, tecnico del Torino, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta interna contro la Roma: "Abbiamo regalato subito un gol, è successo già contro il Napoli: non deve capitare, ma sta accadendo spesso. Poi abbiamo avuto qualche palla gol ma non ci siamo riusciti contro una Roma che si è chiusa e ci aspettava. Non abbiamo concesso più niente, ma i regali si pagano ed è giusto che sia così".