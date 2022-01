Salvo sorprese, a fine stagione Andrea Belotti lascerà il Torino, per questo motivo la società granata si sta giù guardando intorno per cercare un sostituto del numero 9: tra i giocatori che più piacciono al dt Davide Vagnati c'è Andrea Pinamonti.



Pinamonti è al momento in forza all'Empoli ma il suo cartellino è di proprietà dell'Inter: a fine anno le due società potrebbero avviare la trattativa per il suo passaggio in granata.