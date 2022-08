Il Torino dà il benvenuto all'erede di Gleison Bremer, trasferitosi alla Juventus per 41 milioni di euro più bonus: in tarda mattinata, è atterrato all'aeroporto di Caselle il centrale difensivo Perr Schuurs, proveniente dall'Ajax. I due club hanno raggiunto un'intesa sulla base di 9,5 milioni e 3,5 di bonus, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita.



Il centrale olandese classe '99 sosterrà nel corso della giornata le visite mediche di rito e successivamente firmerà il contratto che lo legherà al Torino per le prossime stagioni.