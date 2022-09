E' meno grave del previsto l'infortunio occorso a Pietro Pellegri durante la partita tra l'Italia e l'Inghilterra Under 21: questa mattina il centravanti si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari. Una buona notizia per Ivan Juric.



Confermata l'elongazione al muscolo della coscia destra ma i tempi di recupero saranno brevi: il centravanti potrebbe saltare la partita contro il Napoli ma lo stop del numero 11 del Torino non sarà comunque lungo.