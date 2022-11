Le due vittorie consecutive contro Udinese e Milan hanno ridato entusiasmo all'ambiente granata: il Torino è ora nono in classifica con 17 punti, ha superato il Sassuolo e ha recuperato 5 punti all'Udinese.



L'obiettivo di Ivan Juric è quello di arrivare alla pausa del Mondiale in Qatar il più vicino possibile alle prime sette della classifica per poter mantenere vive le speranze di una qualificazione a una coppa europea da gennaio in poi.