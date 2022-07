Marash Kumbulla è uno dei principali obiettivi del Torino per rinforzare la difesa e sostituire Gleison Bremer. La trattativa con la Roma non è però ancora stata avviata ma inizierà solamente dopo che il brasiliano sarà stato ceduto.



Per riuscire ad arrivare a Kumbulla l'idea del Torino è quella di chiedere alla Roma il difensore in prestito ma con un'opzione per il riscatto alla fine del prossimo campionato. Il dt Davide Vagnati è pronto a incontrare i colleghi giallorossi non è appena la cessione di Bremer sarà formalizzata.