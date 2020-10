Nicolas Nkoulou torna a guidare la difesa del Torino: è questa la grande novità contro la Lazio rispetto all'ultima partita di campionato giocata dalla squadra granata, quella pareggiata per 3-3 contro il Sassuolo, quando il camerunese era partito dalla panchina entrando a venti minuti dalla fine.



Tra i pali ovviamente confermato Salvatore Sirigu, al centro della difesa del Torino, a far coppia con Nkoulou, ci dovrebbe essere Gleison Bremer (in vantaggio nel ballottaggio con Lyanco). Per quanto riguarda le corsie laterali, a destra spazio a Mergim Vojvoda, a sinistra tocca a Ricardo Rodriguez.