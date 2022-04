15 milioni di euro: è questa la cifra che il Torino dovrebbe versare per acquistare il cartellino di Dennis Praet dal Leicester. Come riporta Tuttosport, la società granata sta però lavorando per tenere il centrocampista belga senza spendere quella cifra la prossima estate.



Cifra? Come un accordo per il rinnovo del prestito ma con obbligo di riscatto nell'estate del 2023, in questo modo il Torino potrebbe rimandare di un anno il pagamento del cartellino di Praet.