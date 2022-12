Pasquale Mazzocchi è uno dei principali obiettivi del Torino per rinforzare le corsie esterne. Il terzino della Salernitana era stato seguito anche la scorsa estate ma l'affare non andò in porto ma il dt Davide Vagnati ci sta provando per gennaio.



La prima offerta formulata dal Torino è stata di 3 milioni di euro ma è stata rifiutata, il dt granata è pronto a rilanciare arrivando a offrire 5 milioni o inserendo nella trattativa anche il cartellino di Etrit Berisha.