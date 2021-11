Ivan Juric ha chiesto espressamente rinforzi per il suo Torino nel mercato di gennaio, nuovi giocatori che possano alzare il livello qualitativo della squadra in varie zone del campo.



Il primo rinforzo chiesto è un terzino, anche perché a gennaio perderà sia Aina che Singo per la Coppa d'Africa. Juric ha chiesto anche un rinforzo a centrocampo e uno sulla trequartisti, ma questi dipenderanno dalle eventuali cessioni.