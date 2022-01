La trattativa tra il Torino e il Cagliari per la cessione di Daniele Baselli è chiusa da alcuni giorni, eppure il centrocampista è ancora in Piemonte e non è partito per la Sardegna. Perché? Nessuna complicazione, il motivo è che prima di cedere il numero 8 il Torino deve trovare il sostituto.



La trattativa per Nahitan Nandez sta rischiando di saltare definitivamente mentre quella per Samuele Ricci è a buon punto: non appena arriverà un nuovo centrocampista Baselli potrà andare al Cagliari.