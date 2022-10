Etrit Berisha non era l'unico calciatore del Torino assente ieri pomeriggio a Udine: non è partito per la trasferta friulano nemmeno il terzino Brian Beyeye che ha usufruito di un permesso speciale per motivi personali.



Nessun problema fisico quindi per Bayeye, che nei prossimi giorni sarà di nuovo a disposizione di Ivan Juric e cercherà di mettersi in mostra per poter finalmente esordire in serie A.