"Brekalo in estate tornerà al Wolfsburg". A pronunciare queste parole è stato il ds del club tedesco Marcel Schafer portando un po' malumore tra i tifosi granata che si aspettavano che il cartellino del fantasista croato venisse riscattato. In realtà nulla è ancora perduto.



Ivan Juric vorrebbe continuare a poter allenare Brekalo al Torino e il presidente Cairo ha tempo fino a domani per esercitare la clausola del riscatto: l'obiettivo del massimo dirigente granata è però quello di riuscire a ottenere uno sconto dal Wolfsburg rispetto agli 11 milioni più bonus per cui i due club si erano accordati la scorsa estate.