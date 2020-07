Tra i convocati per la partita di questa sera del Torino contro la Roma non ci sono Simone Edera e Vincenzo Millico. L'assenza dei due attaccanti non è dovuta a squalifiche o a problemi fisici ma a motivi disciplinari.



Il tecnico Moreno Longo ha infatti deciso di punire con l'esclusione dalla lista dei convocati i due ex Primavera a causa di alcuni comportamenti ritenuti inadeguati alla vigilia della partita. Entrambi i calciatori questa sera saranno quindi solamente in tribuna.