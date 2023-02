Ivan Ilic domani sarà regolarmente in campo contro la Juventus ma la condizione fisica del centrocampista serbo non è ancora ottimale. Il motivo lo ha spiegato il tecnico del Torino, Ivan Juric, nella conferenza stampa della vigilia.



"Ilic arriva da un infortunio curato male, anche per colpa sua e la voglia di andare al Mondiale. Queste cose si pagano" ha dichiarato il tecnico granata.