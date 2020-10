Tra i giocatori del Torino assenti domenica contro il Cagliari, sia in campo che in panchina, c'era anche Armando Izzo. Nessun caso però dietro all'esclusione del difensore dell'elenco dei convocati: il numero 5 aveva infatti accusato alla vigilia un risentimento muscolare alla coscia sinistra.



Proprio a causa del lieve problema fisico, Izzo questo pomeriggio non ha potuto allenarsi con i propri compagni di squadra ma ha svolto una sessione di lavoro personalizzata.