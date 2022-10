Non è comune vedere un allenatore sostituire due difensori centrali, soprattutto se la squadra sta offrendo una buona prova a livello difensivo. Nel secondo tempo di Torino-Milan, invece, Ivan Juric ha richiamato in panchina prima Alessandro Buongiorno, poi Perr Schuurs, mandando in campo al loro posto Ricardo Rodriguez e David Zima.



Il motivo delle due sostituzioni è da ricercare nel fatto che entrambi erano stati ammoniti nel corso del primo tempo e Juric non ha voluto rischiare una seconda ammonizione per i suoi centrali nel corso del convulso finale.