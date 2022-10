Emirhan Ilkhan è stata una delle scommesse estive del dt del Torino, Davide Vagnati: il 18enne centrocampista turco è stato immediatamente aggregato alla prima squadra, ha esordito alla prima di campionato contro il Monza e contro il Lecce ha anche giocato titolare.



Nelle ultime settimane non ha però trovato altro spazio e anche contro il Cittadella è rimasto in panchina. "Non è una bocciatura - ha spiegato Ivan Juric in conferenza stampa - ma in questo momento vedo meglio Adopo, ha più fisicità".