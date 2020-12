La scorsa estate Gaston Ramirez è stato uno dei giocatori che il Torino ha cercato con maggiore insistenza: proprio quando le firme sul contratto sembravano a un passo, la trattativa è invece saltata. Nonostante il fatto che il dt Davide Vagnati non sia riuscito in estate a trovare un altro trequartista, la trattativa con la Sampdoria per Ramirez non si riaprirà.



I motivi sono due: il cambio di modulo adottato da Marco Giampaolo (che è passato dal 4-3-1-2 al 3-5-2) e il rifiuto estivo dello stesso Ramirez per questioni economiche che ha fatto infuriare i dirigenti granata.