Per l'arrivo di Giulio Maggiore al Torino è tutto fatto. O meglio, sarebbe tutto fatto, ma l'operazione non è ancora stata chiusa e probabilmente non lo sarà mai. Questo perché il centrocampista dello Spezia non è ritenuto una priorità dal tecnico Ivan Juric che invece preferirebbe poter contare su altri giocatori in mezzo al campo.



Per questo motivo Maggiore non è arrivato al Torino e con ogni probabilità non arriverà mai in questa sessione di mercato.