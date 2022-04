Tra i convocati di Ivan Juric per la partita di questa sera contro l'Atalanta non c'è Rolando Mandragora. Il centrocampista, che sarebbe dovuto tornare in campo proprio a Bergamo, è stato costretto a fermarsi a causa della febbre e non è quindi potuto partire insieme ai compagni.



Oltre a Mandragora, non sono stati convocati per la partita contro l'Atalanta neanche Armando Izzo, Simone Zaza, Magnus Warming, Simone Edera e Mohamed Fares, il cui campionato è però già terminato da diversi mesi a causa di un infortunio al ginocchio.