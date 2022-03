Nelle ultime partite è stato Etrit Berisha a difendere la porta del Torino ma in questo finale di stagione potrebbe tornare titolare Vanja Milinkovic-Savic. La società granata sembra orientata a puntare su un altro portiere per la prossima stagione e le ultime partite di campionato potrebbero essere una finestra di mercato importanti per l'estremo difensore serbo. Ammesso che non commetta altri errori come quelli che hanno caratterizzato i suoi ultimi mesi.



L'altra grande tentazione di Juric è quella di provare il giovane Luca Gemello tra i pali, ma certamente anche Milinkovic-Savic tornerà ad avere spazio in campo.