M'Bala Nzola è sempre più distante dal Torino. L'esplosione di Antonio Sanabria in questa seconda parte di stagione ha cambiato le priorità di mercato nella società granata e ora investire per l'acquisto di un attaccante sembra non essere più indispensabile.



Il direttore tecnico Davide Vagnati cercherà sì un nuovo attaccante ma sembra improbabile che questo possa essere Nzola, considerate le richieste economiche dello Spezia.