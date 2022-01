Non è certo un mistero che Sofyan Amrabat sia un giocatore molto apprezzato da Ivan Juric, che lo avrebbe allenato volentieri anche al Torino, dopo averlo valorizzato al massimo al Verona. In estate il centrocampista della Fiorentina era stato molto vicino al passaggio in granata, la mancata uscita di Tomas Rincon aveva però fatto saltare la trattativa.



Anche in questo mercato di gennaio il Torino aveva seguito con grande interesse Amrabat ma la trattativa è sfumata. Perché? Per le richieste economiche del club viola ritenute eccessive dalla società granata.